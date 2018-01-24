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Экономика и финансы

Архангельской области передадут в собственность аэропорт и местную авиакомпанию

24 января 2018, 14:34

«Аэропорт Архангельск» и авиакомпания «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» находились в федеральной собственности.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Архангельской области передадут акции «Аэропорта Архангельск» и региональной авиакомпании «2-й Архангельский объединенный авиаотряд». Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Росимущество должно передать Архангельской области 50,9 процента акций «Аэропорта Архангельск» и 100 процентов акций АО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд». Прежде они находились в федеральной собственности.

«2-й Архангельский объединенный авиаотряд» — авиакомпания Архангельской области и Ненецкого автономного округа, которая осуществляет перевозку пассажиров, почты и грузов. Машины регионального авиаперевозчика совершают вылеты по всей территории Архангельской области, в Коми, в Арктику и на Антарктиду.

Международный аэропорт «Архангельск» является стратегически важным объектом для развития региона. В 2018 году он отметит свое 55-летие.


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