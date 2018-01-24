В суд в Казани доставлен известный челнинский бизнесмен Алексей Миронов

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В Советский районный суд Казани доставлен известный в Набережных Челнах бизнесмен Алексей Миронов – фемида рассмотрит ходатайство следователей об аресте владельца ГК «Еврогрупп».

Миронова задержали 22 января. А 13 декабря 2017 года в офисе ГК «Еврогрупп» прошли обыски. При этом, как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного источника в правоохранительных органах, обыски были связаны с уклонением от уплаты налогов по отдельным сделкам. Задержание бизнесмена было обусловлено изъятыми документами.

В отношении 42-летнего Миронова возбужденно уголовное дело – его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи полагают, что в 2013 году после сделки по продаже недвижимости ИК «ADG-Челны», принадлежащей Миронову, были отчуждены два земельных участка – 40 тыс. кв. м. и 5 568 кв. м.

По версии следствия, вступив в сговор с сотрудниками налоговой, бизнесмен представил декларации, в которых сделка не фигурировала. Действиями Миронова государству причинен ущерб в 127 млн рублей. Преступление было раскрыто сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ и СУ СКР по РТ.

Два этих участка уже фигурировали в СМИ – юрист ГК «Еврогрупп» Альберт Халиуллин проходит фигурантом по делу об их хищении. По версии следствия, под покровительством чиновников исполкома Автограда группа лиц, в их числе и Халиуллин, получили договор аренды земли без проведения торгов.

Позднее право аренды передали ООО «Санрайз Капитал» за 136,5 млн рублей. Общая сумма ущерба, по информации следствия, уже превысила 200 миллионов рублей. Также в рамках дела, возбужденного против Миронова, прошли обыски на рабочем месте и дома начальника ИФНС по Набережным Челнам Лилии Гатиной.