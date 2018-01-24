В некоторых домах Казани отключат свет

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В некоторых домах Казани 25 января отключат свет, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение электричества затронет четыре района столицы Татарстана: Вахитовский, Приволжский, Советский, Кировский.

С 8 утра до 5 вечера будут обесточены дома Вахитовского района. Без света останутся жители следующих домов: проспект Универсиады, 14, 16, ул. Павлюхина, 99б. Кроме того, света не будет в нескольких административных и промышленных зданиях района.

С 8.30 утра до 5 вечера с отсутствием света столкнутся люди, которые живут в Кировском районе по следующим адресам: ул. Вагонная, 2, 4, 6, 8, 10, 12.

С 9 часов утра до 4 часов дня отключение электричества затронет жителей поселка Восточный Приволжского района, которые живут на улицах Ак Каен, Кояшлы, Наставников, Вязовая, Нурлы, Строителей, Тихвинская и Таулы. Претерпеть временные неудобства придется жителям поселка Вишневка, которые проживают по улицам Большая, Балачак, Заречная, Луговая и Тамчы.

В Приволжском районе Казани без света останется поселок Кукушкино. С 8.30 до 16.00 там будут обесточены улицы Загородная, Прогонная, Параллельно-Прогонная, Параллельно-Кисловодская, Поперечно-Прогонная, Парниковая.

Также с 9 утра до 5 часов вечера света не будет по адресам: проспект Победы, 18, корп. 1, 20, корп. 1, 22, 24.

В Советском районе отключение пройдет с 9 утра до 6 вечера. Без света будут люди, которые живут на Сибирском тракте, 3, 5, 7, 16, улицам Заря, 2, 4, 6, Пионерская, 1а, 4.

Причина отключений — плановый ремонт линий электропередачи.