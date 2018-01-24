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Экономика и финансы

Депутатам Мосгордумы сократят зарплату

24 января 2018, 14:12

Заработную плату урежут на 10 процентов, отметил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Депутатам Московской городской думы урежут зарплату на 10 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя столичного парламента Алексея Шапошникова.

«Принимается решение выплачивать с 1 февраля по 31 декабря 2018 года лицам, занимающим государственные должности города Москвы в Московской городской думе, денежное вознаграждение с уменьшением на 10 процентов», — заявил Алексей Шапошников.

Аналогичное решение было принято и в 2017 году, отметил председатель Мосгордумы.

Заработную плату в парламенте Москвы получает 18 человек, включая председателя, двух его заместителей и глав профильных комиссий. Всего в законодательном собрании Москвы числятся 44 депутата.


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