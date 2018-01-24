В Татьянин день на «Черном озере» пройдет массовый обряд заряда зачеток на летнюю сессию

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В четверг, 25 января, в парке «Черное озеро» состоится вечеринка, посвященная Татьяниному Дню, сообщает пресс-служба республиканской программы «Развитие общественных пространств Республики Татарстан».

С 18.00 до 21.00 диджеи будут подбирать актуальную музыку для веселого времяпрепровождения на катке, состоятся конкурсы, за участие в которых организаторы обещают хорошие призы. Для студенток с именем Татьяна и закрывшим сессию на отлично прокат будет предоставлять коньки бесплатно – если зачетка будет с собой.

Кроме того, состоится массовый обряд заряда зачеток на успешную летнюю сессию.

Как подчеркивают организаторы, работа катка и, соответственно, время проведения мероприятия сильно зависят от погоды, в частности снегопада. Вчера из-за обильных осадков каток не работал, сегодня его еще расчищают и планируют открыть не раньше 13 часов.

Завтра синоптики прогнозируют в Татарстане продолжение снегопадов, однако, есть вероятность, что во второй половине дня он утихнет.

За актуальной информацией по празднованию Татьяниного дня рекомендуется следить в группе «Парки и скверы Татарстана» в социальных сетях.

