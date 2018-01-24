На ОЭЗ и ТОСЭР Татарстана реализуют проект по созданию фармаполиса

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В течение 2018 года в ОЭЗ и ТОСЭР Татарстана планируют разработать и реализовать концепцию создания фармаполиса. Проект направлен на привлечение новых резидентов в особые экономические зоны республики. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ размещено на сайте правовой информации РТ.

В числе площадок с особыми экономическими условиями — «Набережные Челны», «Зеленодольск», «Чистополь» и «Нижнекамск». На этих площадках планируется создать исследовательский центр в сфере фармацевтики и биофармацевтики, говорится в документе.

Ответственными исполнителями проекта назначены Министерство промышленности и торговли РТ, Министерство экономики РТ, ОАО «Татнефтехиминвест-химхолдинг» и АО «Татхимфармпрепараты».