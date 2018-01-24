В Альметьевске стартовала акция «Покормите птиц-2018»

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Природоохранная акция «Покормите птиц-2018» стартовала в Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«В мероприятии могут принять участие жители района в возрасте от 5 до 18 лет. Участникам акции предлагается изготовить кормушки и развесить их. Обязательным условием эколого-просветительского мероприятия является регулярная подкормка птиц и наблюдение за ними», — говорится в сообщении пресс-службы.

Организатором акции выступает Юго-Восточное территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и Департамент экологии и природопользования Альметьевского района.

Информацию о проделанной работе участникам акции нужно отправить до 26 марта на электронный адрес ekologiabuh@rambler.ru с пометкой «Покормите птиц-2018». В презентацию следует включить небольшой рассказ об интересных, неожиданных моментах наблюдения за птицами и приложить фотоиллюстрации. Авторы лучших работ будут отмечены призами и грамотами.



