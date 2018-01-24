Никифоров: Россия и США должны объединиться для борьбы с кибератаками

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Россия и США должны объединиться для борьбы с киберпреступностью, заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в рамках делового завтрака ВТБ в Давосе, сообщает ТАСС.

Для расследования преступлений хакеров нужно разработать сотрудничество в сфере кибербезопасности между разными странами, включая США. Именно Президент США Дональд Трамп порекомендовал использовать «общую силу» для решения вопросов кибербезопасности, и в это же время начала развиваться «легенда о российских хакерах», подчеркнул министр.

Россия уже подготовила черновой вариант Женевской цифровой конвенции по борьбе с кибератаками, сообщил Николай Никифоров.