Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Никифоров: Россия и США должны объединиться для борьбы с кибератаками

24 января 2018, 13:24

Россия подготовила черновой вариант Женевской цифровой конвенции по борьбе с киберпреступностью, отметил глава Минкомсвязи.
В Чехии создадут собственную киберармию
«Ростелеком» отразил кибернападения на пять крупнейших российских банков
Операторам связи компенсируют затраты на обеспечение покрытия связью федеральных магистралей
Реалистичный срок введения услуги сохранения телефонных номеров – начало 2014 г. – глава Минкомсвязи
Муниципальные образования РТ подключат к системе автоматизированного рабочего места «Муниципал»

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Россия и США должны объединиться для борьбы с киберпреступностью, заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в рамках делового завтрака ВТБ в Давосе, сообщает ТАСС.

Для расследования преступлений хакеров нужно разработать сотрудничество в сфере кибербезопасности между разными странами, включая США. Именно Президент США Дональд Трамп порекомендовал использовать «общую силу» для решения вопросов кибербезопасности, и в это же время начала развиваться «легенда о российских хакерах», подчеркнул министр.

Россия уже подготовила черновой вариант Женевской цифровой конвенции по борьбе с кибератаками, сообщил Николай Никифоров.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter