Депутаты Челнов утвердили выделение 435,8 млн рублей на лизинговые платежи за автобусы

(Набережные Челны, 24 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах прошло внеочередное заседание Городского совета. На нем депутаты утвердили возмещение лизинговых затрат на приобретение автобусов для МУП «Электротранспорт».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что АО «Лизинговая компания „КАМАЗ“» обратилось с исками в Арбитражный суд в отношении МУП «Электротранспорт». Лизинговая компания потребовала взыскать с муниципального перевозчика задолженность и пени за просрочку по уплате лизинговых платежей в размере более 365 млн рублей, а также расторгнуть договоры финансовой аренды и вернуть 190 автобусов «НефАЗ».

Челнинские власти не стали ждать суда. Сегодня было проведено экстренное заседание Городского совета, на котором депутаты проголосовали за выделение 435,8 млн рублей на погашение задолженности за лизинговые автобусы.

Начальник финансового управления исполкома города Альфинур Галиакберова сообщила депутатам, что выплата производится за счет остатков средств бюджета на конец прошлого года. По ее словам, общий остаток, по данным на 1 января 2018 года, составлял 961,8 млн рублей.

Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал ситуацию.

«Автобусы большой вместимости, работающие на газомоторном топливе, город приобрел два года назад через компанию „КАМАЗ-Лизинг“, — сказал он. — В настоящее время шесть из 19 городских маршрутов обслуживаются большими автобусами „НефАЗ“. МУП „Электротранспорт“ не в состоянии покрыть затраты по покупке автобусов только за счет тарифов и своей финансово-хозяйственной деятельности. Можете представить, какой был бы тариф, если бы в него заложили лизинговые платежи? Поэтому эти затраты город берет на себя — хотя это удовольствие недешевое. Однако здесь ничего не поделаешь. Автобусы большой вместимости городу нужны. И за счет допдоходов город выделяет 435,8 млн рублей на выплату очередного транша компании "КАМАЗ-Лизинг"».