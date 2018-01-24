В Казани Владимира Путина ждут в качестве гостя в Доме национальной кулинарии

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Оксана Романова). В восстанавливаемом сейчас объекте культурного наследия – Доме Бикмухаметова на улице Марджани, 10, – в котором к чемпионату мира по футболу будет открыт Дом национальной кулинарии, одним из первых гостей и дегустаторов планируют принять Президента России Владимира Путина.

Проект воссоздания дома, который соединят переходами с другими постройками квартала (Марджани, 12, 14/1 и 14/2), изначально разрабатывался и приспосабливался под ресторан для VIP-персон. И в том числе, как было озвучено во время одного из заседаний Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) архитектором-реставратором Фаридой Забировой, чтобы «принять в традициях татарского купечества во время экскурсии по Старо-Татарской слободе в дни матчей Владимира Путина».

«Работа началась с археологических исследований. Строительные работы стартовали в ноябре – декабре. Сейчас уже идет работа по наполнению, по самой концепции, в частности, окнам, так как объект под кровлю уже зашел. Заканчиваются общестроительные работы. В феврале планируют начать внутренние работы, поэтому уже сейчас обсуждается вопрос вентиляции, водоснабжения, канализации, идет речь о закупке оборудования. В любом случае до начала чемпионата мира надо запустить первую очередь этого объекта», – рассказал префект Старо-Татарской слободы Марат Усманов.

Сама концепция восстановления в Старо-Татарской слободе трех деревянных зданий (Ш. Марджани, 12, 14/1 и 14/2) и кирпичного Дома Бикмухаметова 1883 года постройки (Ш. Марджани, 10) была одобрена еще в декабре 2016 года на заседании межведомственной комиссии при Президенте РТ по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.

Проектировщики опираются на планы «деревянного дома на каменном этаже с антресолями» для купца М. И. Абряшитова от 11 ноября 1851 года. Усадьба предполагала сам купеческий дом, службы, каменную баню со сводом, деревянное жилое строение и холодные службы. В разные годы дом принадлежал Рахматулле Еникееву, семье Апанаевых, Абдрахману Утяганову.

Последние жильцы покинули дом по программе ликвидации ветхого жилья в 2003 году, здание перешло в собственность генерального директора, а сейчас председателя совета директоров телекомпании «Эфир» Андрея Григорьева. Он планировал снести его и построить пятиэтажную гостиницу. Однако в 2005 году дом поставили на госохрану как ранее утраченный объект культурного наследия. Строить «на свой вкус» стало нельзя – тогда собственник продал здание. В 2011 году здание полностью сгорело (несмотря на принятые меры прокурорского реагирования, тогда с нового владельца взяли лишь символический штраф).

Нынешний владелец объекта, председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Зуфар Гаязов принял обязательства воссоздавать дом в его историческом облике в комплексе зданий татарской усадьбы.

Проект выполнил Рамиль Аитов – заслуженный архитектор РТ и член Союза архитекторов России.

«У нас есть весь пакет документов, который позволяет с исторической достоверностью воссоздать этот дом, который сочетает в себе черты типичного русского классицизма на мужской половине дома и традиционное обустройство татарских семей – на женской. Это отчетливый морфотип городской усадьбы казанских татар», – поясняла на одном из собраний ТРО ВООПИиК архитектор-реставратор, аттестованный эксперт Минкульта РТ Фарида Забирова.

Однако главный архитектор проектов центра разработок генерального плана Казани Сергей Саначин нашел в архивах более старый, исходный чертеж Дома Бикмухаметова. Но при воссоздании объекта за ориентир все-таки приняли уже готовый еще к лету 2017 года проект, отметив, что, вероятно, найденный в архивах Сергеем Саначиным исходник в реальности почему-то так и остался невоплощенным – гипотетическим, желаемым проектом.

Префект Старо-Татарской слободы Марат Усманов информацию о предстоящем визите главы государства комментирует пока с дипломатичной осторожностью: «Мы всегда рады гостям. Конечно, хотелось бы здесь Владимира Владимировича встретить, показать ему нашу слободу. Я всегда говорю, что если Кремль – это сердце Казани, то Старо-Татарская слобода – это душа нашего города. Будем очень рады всем гостям, особенно Владимиру Владимировичу. Но пока такой информации нет».