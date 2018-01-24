По пьесе Мединского о Смутном времени поставят спектакль

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). По пьесе главы Минкультуры РФ Владимира Мединского планируется поставить спектакль в Малом театре, сообщает РБК.

В пьесе «Стена» рассказывается о Смутном времени и истории Лжедмитрия I. Премьера спектакля под рабочим названием «Смоленская сага. Искупление», возможно, состоится в мае этого года.

Актеры Малого театра подтвердили информацию о работе над постановкой, а руководство, напротив, опровергло. Генеральный директор Малого театра Тамара Михайлова заявила, что такой спектакль в театре «не планируется».

Книга Мединского «Стена» вышла в свет в 2012 году. В ней повествуется об обороне Смоленска, которая стала одним из ключевых событий русско-польской войны 17-го века, и Смутном времени.