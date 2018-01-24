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Экономика и финансы

Арбитражный суд РТ признал недействительными сделки Татфондбанка на 37 млн рублей

24 января 2018, 13:08

Недействительными признаны соглашения с ООО «ИнтерСтар», ОАО «Аромат» и ООО «Время».
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Арбитражный суд РТ удовлетворил три заявления Агентства по страхованию вкладов и признал недействительными сделки Татфондбанка с ООО «ИнтерСтар», ОАО «Аромат» и ООО «Время». Соответствующая информация размещена на сайте АСВ.

Недействительными признаны соглашения от 13 и 14 декабря прошлого года о расторжении договора залога векселя между Татфондбанком и ООО «ИнтерСтар», банковские операции по списанию со счета ОАО «Аромат» 30 млн 311 тыс. 433 рублей, а также списание со счета ООО «Время» 6 млн 328 тыс. 379 рублей.


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