Арбитражный суд РТ признал недействительными сделки Татфондбанка на 37 млн рублей

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Арбитражный суд РТ удовлетворил три заявления Агентства по страхованию вкладов и признал недействительными сделки Татфондбанка с ООО «ИнтерСтар», ОАО «Аромат» и ООО «Время». Соответствующая информация размещена на сайте АСВ.

Недействительными признаны соглашения от 13 и 14 декабря прошлого года о расторжении договора залога векселя между Татфондбанком и ООО «ИнтерСтар», банковские операции по списанию со счета ОАО «Аромат» 30 млн 311 тыс. 433 рублей, а также списание со счета ООО «Время» 6 млн 328 тыс. 379 рублей.