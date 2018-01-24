В Нижнекамске провели реабилитационный лагерь для незрячих детей

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Специальный реабилитационный заезд для слабовидящих и незрячих детей Набережных Челнов и Нижнекамска впервые провели в Татарстане, сообщается на сайте Нижнекамского района.



Лагерь «Встреча друзей – кружащая звезда» для 30 незрячих и слабовидящих ребят прошел на базе нижнекамского оздоровительного лагеря «Зангар Куль». Он был организован для того, чтобы помочь незрячим детям развить в себе новые умения, стать более коммуникабельными и общительными, найти предназначение в жизни.





Ребята познакомились с человеком, обладающим феноменальными способностями. Один из участников заезда Ленар – абсолютно слепой с детства, но передвигается без сопровождения и трости. Мужчина в совершенстве владеет техникой эхолокации, чувствует любое препятствие по отраженному звуку.



Программа лагеря была насыщенной и полезной – все мастер-классы были направлены на адаптацию незрячих детей в социуме. Дети играли в специальный настольный теннис для слепых, участвовали в театральной студии и учились передвигаться с помощью GPS-навигации.