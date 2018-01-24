(Казань, 24 января, «Татар-информ»). На Филиппины отправили восемь автомобилей КАМАЗ. Автотехника отгружена в рамках договора между ПАО «КАМАЗ» и компанией LIFE.RU ck, которая специализируется на продаже и сервисе автомобилей. Соответствующая информация размещена на сайте татарстанской компании.

В соответствии с договором о взаимопонимании, подписанным компаниями в мае прошлого года, до 2020 года на Филиппины может быть поставлено более тысячи автомобилей КАМАЗ.

Российский автопроизводитель планирует подписать дилерское соглашение с филиппинской компанией, говорится в сообщении на сайте. Договор предусматривает создание сети продаж автомобилей, запасных частей, сервиса и организацию сборочного производства на территории Филиппин.

Больше всего потребителей Филиппин интересуют тягачи и самосвалы КАМАЗ, которые будут использоваться в грузоперевозках, строительстве и сельском хозяйстве.