Детей-диабетиков покатали на собачьих упряжках в Лаишево

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Дети с диагнозом «диабет» покатались на собачьих упряжках на благотворительной акции «Собака — друг человека». Об этом сообщает пресс-служба татарстанского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В благотворительной акции в Лаишевском районе Татарстана участвовали 30 детей с диагнозом «диабет». Активисты разделили их на две группы: пока одна каталась на собачьих упряжках, другую развлекали представлением с аниматорами, конкурсами и танцами.

Катание проходило на собаках породы Хаски, которые с рождения приучены к взаимодействию с детьми и дружелюбны. В конце благотворительной акции дети могли сфотографироваться с животными. Также организаторы подарили участникам наборы для творчества и другие подарки.