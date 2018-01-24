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Общество

Детей-диабетиков покатали на собачьих упряжках в Лаишево

24 января 2018, 23:02

Активисты Общероссийского народного фронта провели благотворительную акцию «Собака — друг человека» для 30 детей с диабетом.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Дети с диагнозом «диабет» покатались на собачьих упряжках на благотворительной акции «Собака — друг человека». Об этом сообщает пресс-служба татарстанского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В благотворительной акции в Лаишевском районе Татарстана участвовали 30 детей с диагнозом «диабет». Активисты разделили их на две группы: пока одна каталась на собачьих упряжках, другую развлекали представлением с аниматорами, конкурсами и танцами. 

Катание проходило на собаках породы Хаски, которые с рождения приучены к взаимодействию с детьми и дружелюбны. В конце благотворительной акции дети могли сфотографироваться с животными. Также организаторы подарили участникам наборы для творчества и другие подарки.


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