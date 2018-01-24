В Иране представитель ДУМ РТ обсудил создание фильма об истории Корана

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Руководитель направления дагвата ДУМ РТ Нияз хазрат Сабиров в эти дни находится с рабочим визитом в столице Ирана. В ходе встреч он обсудил вопросы сотрудничества в области создания документального фильма об истории Корана, сообщает пресс-служба муфтията РТ.

В Тегеране Нияз хазрат посетил государственную телерадиокомпанию IRIB, встретился с руководителем телевизионного канала Quran TV доктором Мухаммадом Заде.

Канал имеет большой опыт и площадки для съемок фильма об истории Корана.

Нияз хазрат Сабиров от имени муфтия РТ передал слова приветствия и подарил казанское издание священной книги, подготовленное ДУМ РТ, участникам встречи.

