Все новости Татарстан Россия

Духовная жизнь

В Иране представитель ДУМ РТ обсудил создание фильма об истории Корана

24 января 2018, 13:56

Нияз хазрат Сабиров от имени муфтия РТ передал слова приветствия и подарил казанское издание священной книги, подготовленное ДУМ РТ.
В Татарстане начались съемки фильма об истории Корана
Анджелина Джоли стала продюсером мультфильма об Афганистане во время господства талибов
Жители Казани попали в Книгу рекордов России как создатели самого массового селфи
В Казани открывается XV фестиваль фильмов о туризме, путешествиях и приключениях «Юшут»
Очередным творением Алексея Учителя станет «Густав»

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Руководитель направления дагвата ДУМ РТ Нияз хазрат Сабиров в эти дни находится с рабочим визитом в столице Ирана. В ходе встреч он обсудил вопросы сотрудничества в области создания документального фильма об истории Корана, сообщает пресс-служба муфтията РТ.

В Тегеране Нияз хазрат посетил государственную телерадиокомпанию IRIB, встретился с руководителем телевизионного канала Quran TV доктором Мухаммадом Заде.

Канал имеет большой опыт и площадки для съемок фильма об истории Корана.

Нияз хазрат Сабиров от имени муфтия РТ передал слова приветствия и подарил казанское издание священной книги, подготовленное ДУМ РТ, участникам встречи.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter