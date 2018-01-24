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При столкновении двух легковушек в Татарстане погибли два человека

24 января 2018, 07:12

В Нижнекамском районе Nissan выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с «десяткой».
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе Татарстана на автодороге Чистополь – Нижнекамск при столкновении двух легковых автомобилей погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Трагедия случилась на 79-м км автодороги Чистополь – Нижнекамск около 22.20 23 января. Водитель Nissan Note, который ехал со стороны Чистополя, выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с «ВАЗом-2110».

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водители обоих легковушек. Трое пассажиров «десятки» с черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга и ушибами госпитализированы.

Аварии поспособствовало то, что водитель иномарки проигнорировал ухудшение погодных условий, отмечается в сообщении.


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