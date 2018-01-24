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Происшествия

Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Улан-Удэ

24 января 2018, 06:59

Одноклассники нападавшего, по мнению следствия, разделяли его настроение и помогли ему изготовить бутылку с зажигательной смесью.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Следователи задержали двоих предполагаемых соучастников нападения на школу № 5 в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Следствие пришло к выводу, что двое одноклассников нападавшего «разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью».

Кроме того, учащиеся до совершения атаки убедились, что учитель находится в помещении, а потом наблюдали за обстановкой.

Подростки задержаны, им предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об их аресте, добавила Петренко.

Что же касается нападавшего, следствие убеждено, что на преступление его толкнули ненависть к некоторым преподавателям и конфликты с другими учениками, отметила представитель СКР.


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