В результате теракта в Бенгази погибли минимум 33 человека

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В результате теракта в Бенгази, втором по величине городе Ливии, погибли минимум 33 человека и более 70 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал Al Arabiya, который ссылается на сведения местных властей.

Серия взрывов произошла около мечети, когда верующие выходили на улицу после молитвы. Ранее о взрыве двух заминированных автомобилей в жилом квартале рассказало агентство Associated Press.

Бенгази находится под контролем войск, лояльных главнокомандующему Вооруженными силами Ливии Халифе Хафтару. Ответственность за террористическую атаку пока никто на себя не взял.