Порошенко и Волкер обсудили миротворческую миссию в Донбассе

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель Президента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер обсудили процесс урегулирования конфликта в Донбассе, включая ввод миротворческой миссии ООН. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Стороны заметили, что РФ «должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы».

Порошенко и Волкер также отметили важность обмена лиц, удерживаемых сторонами конфликта, и необходимость довести его до конца.

Президент Украины в ходе переговоров назвал закон о реинтеграции Донбасса частью общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны. В документе Россия признана «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса «оккупированными».

Ранее стало известно, что очередная встреча Курта Волкера с помощником Президента России Владиславом Сурковым может пройти 26 января в Дубае. Об этом американский дипломат рассказал украинской службе «Голоса Америки».