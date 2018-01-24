Умерла американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). На 89-и году жизни скончалась американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин. О ее смерти сообщил сын, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times.

Прозаик, по его словам, умерла 22 января в своем доме в Портленде (штат Орегон). Причина смерти Ле Гуин неизвестна, однако сын рассказал о ее плохом самочувствии в последние несколько месяцев.

Будущая писательница родилась 21 октября 1929 года в Беркли (штат Калифорния) в семье известного антрополога Алфреда Кребера и писательницы Теодоры Кребер.

Училась в Рэдклифф-колледже Гарвардского университета и в магистратуре Колумбийского университета. Во время поездки во Францию познакомилась с историком Чарльзом Ле Гуином из штата Джорджия, за которого и вышла замуж в 1953-м. С 1958-го жила в Портленде (ее муж работал в Университете штата Орегон).

Первый рассказ написала в 11 лет, однако напечатан он не был. Регулярно печаталась с начала 1960-х годов. Известность к Ле Гуин пришла в 1969-м с публикацией романа «Левая рука тьмы».

Наибольшую славу писательнице принесли произведения, вошедшие в цикл «Земноморье» и «Хайнский цикл». Ее тексты отличает интерес к взаимодействию культур и вопросам взросления.

По мотивам романа «На последнем берегу» Горо Миядзаки снял анимационный фильм «Сказания Земноморья».

Урсула Ле Гуин шесть раз становилась лауреатом премии «Хьюго», семь раз – премии «Небьюла» и 21 раз – премии «Локус». Также она была удостоена и других наград.