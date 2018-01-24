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Путин договорился с Эрдоганом о продолжении совместной работы по Сирии

24 января 2018, 00:10

В центре внимания во время переговоров стоял вопрос турецкой операции в Африне.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Продолжить прикладывать совместные усилия для урегулирования сирийского кризиса договорился в ходе телефонного разговора Президент РФ Владимир Путин с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В центре внимания во время переговоров стоял вопрос турецкой операции в Африне. Лидеры двух стран сошлись во мнении, что совместная работа должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета САР.

Кроме того, речь шла о подготовке к предстоящему Конгрессу сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи.

Ранее Эрдоган заявил, что у Анкары есть договоренности с Москвой по поводу операции «Оливковая ветвь» против курдского ополчения в сирийском Африне. Генштаб Турции официально объявил о начале операции 20 января.


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