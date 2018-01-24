Разработка магистранта КФУ заинтересовала крупную нефтегазовую компанию

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Разработка магистранта Института физики КФУ Анвара Сафиуллина заинтересовала нефтегазовую компанию British Petroleu. об этом сообщает пресс-служба казанского вуза.

Молодой ученый занимается созданием радиотехнической части скважинного прибора для высокоскоростной передачи данных каротажа. British Petroleum выплачивает стипендию талантливому магистранту.

По словам Сафиуллина, разработками он занимается вместе со своим руководителем Аделем Акчуриным. При помощи создаваемого на базе ПЛИС (программируемых логических интегральных схем) OFDM-приемопередатчика исследование (каротаж) скважины будет происходить гораздо быстрее, чем сейчас. Всю основную информацию о скважине оператор сможет получать в режиме реального времени.

В будущем руководитель и его подопечный планируют создать учебную платформу для студентов, предназначенную для знакомства будущих радиофизиков с OFDM-сигналом.