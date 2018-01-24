Школьники Елабуги «нарисовали» рабочие профессии

(Елабуга, 24 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Центре занятости населения Елабуги состоялось награждение победителей III муниципального конкурса фотографий «Путевка в жизнь». Конкурс проводился в рамках проекта «Профориентационный кинотеатр “Ориентир”», который направлен на популяризацию рабочих профессий, востребованных на предприятиях Елабуги.

Конкурсные работы оценивались по двум номинациям: «Рабочие профессии в промышленности и строительстве», «Рабочие профессии в сфере услуг».

«В конкурсе приняли участие школьники 7 – 11-х классов общеобразовательных школ Елабужского района. Они представили фотографии с изображением рабочих профессий: токаря-станочника, сварщика, лакокрасочника, лаборанта, кондитера и др. При оценке учитывалось отражение темы – процесс труда рабочих, качество изображения, сюжет, композиция, цветовая гамма, творческий подход», – рассказали в Центре занятости населения.

По итогам конкурса первое место в номинации «Рабочие профессии в промышленности и строительстве» со своей работой «Токарь-станочник» заняла Анастасия Сихаева. В номинации «Рабочие профессии в сфере услуг» лучшей признан рисунок «Проверка качества молочной продукции», автором которого стала Валерия Федотова.

Фотографии авторов, занявших призовые места, будут использоваться в информационно-методических изданиях и размещаться в Центре занятости населения.