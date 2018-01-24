Студенты Елабужского института КФУ стали лучшими в пауэрлифтинге

(Елабуга, 24 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Студенты Елабужского института КФУ вернулись с победой с республиканского турнира по пауэрлифтингу. Соревнования прошли в Бугульме, в них приняли участие около 100 спортсменов Татарстана.

Успешно выступили студенты Елабужского института КФУ под руководством доцента кафедры теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности Олега Разживина. Местные спортсмены в турнире завоевали пять золотых медалей и две серебряные. Так, в абсолютном зачете среди женщин 1-е место присудили Екатерине Жильцовой, а среди мужчин победу одержал Ильшат Махмуров. Также «золото» команде принесли Камила Вальшина, Алина Давлетшина, второе место заняли Регина Щапова и Мадина Бекбулатова.

Кроме студентов, в составе елабужской команды выступила ученица гимназии № 4 Елабуги Глафира Аникина, которая завоевала 1-е место в весовой категории до 52 кг. Спортсменка также тренируется у Олега Разживина и Светланы Шарифуллиной.