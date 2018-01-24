Все новости Татарстан Россия

Культура

Для первоклассников Казани провели библиотечный урок по творчеству Джанни Родари

24 января 2018, 01:18 , Фото: kitaphane.tatarstan.ru

Для первоклассников Казани провели библиотечный урок по творчеству Джанни Родари Мероприятие состоялось в рамках литературного проекта «Я – читатель».
В Нацбиблиотеке РТ открылась выставка к 200-летию Шигабутдина Марджани
Школьники Лаишевского района стали участниками проекта «Я – читатель»
В Нацбиблиотеке РТ открылась выставка пейзажей зарубежных художников
В Нацбиблиотеке РТ откроется выставка «Флаг моей державы»
В Нацбиблиотеке РТ открывается выставка «Казань – самый креативный город России»

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Сотрудники Национальной библиотеки РТ провели очередной библиотечный урок для первоклассников лицея № 116 имени М. Махмутова, посвященный журналисту и писателю Джанни Родари, сообщает пресс-служба библиотеки.

Мероприятие состоялось в рамках литературного проекта «Я – читатель». Представители библиотеки познакомили первоклашек с рождественской сказкой «Путешествие голубой стрелы». Ребята узнали о главном герое сказки Франческо Монти – мальчике из бедной семьи, мечтающем об электрическом поезде «Голубая стрела».

Каждый день, приходя к витрине магазина, он с тоской смотрел на поезд и игрушки. Проникшись сочувствием к Франческо и другим бедным детям, игрушки устроили побег из магазина и приняли решение подарить себя всем обделенным детям. Джанни Родари надеялся, что прочитавший эту сказку всегда будет помнить о том, что у него есть сердце, способное чувствовать, любить и отзываться на чужую боль.

В конце занятия дети ответили на вопросы по теме, заполнили читательские листы для своего портфолио и выполнили творческое задание по оформлению стенгазеты.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter