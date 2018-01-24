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Hi-Tech

Бывший сотрудник Toyota разработал плавающий электромобиль на случай цунами

24 января 2018, 02:53

Японец Хидео Цурумаки надеется выпускать до 10 тысяч электромобилей-амфибий в год.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Бывший сотрудник Toyota Хидео Цурумаки разработал плавающий электромобиль на случай цунами, сообщает портал «Хайтек» со ссылкой на Bloomberg.

Изобретателю за семь лет удалось создать пригодный для массового производства небольшой электрокар Fomm, найти финансирование, арендовать фабрику в Таиланде. Там он надеется выпускать до 10 тысяч электромобилей-амфибий в год.

Электромобиль обладает колесными дисками особой формы, благодаря которой они могут работать под водой, как турбины. В движение транспортное средство приводит небольшой водометный движитель. Для лучшей устойчивости на воде аккумуляторы пришлось разместить в четырех местах — под каждым сиденьем.


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