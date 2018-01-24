Нижнекамцы сдали на утилизацию 80 кг ламп и 340 кг батареек

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В прошедшие выходные жители Нижнекамска в рамках акции «Добрые дела» сдали отработанные батарейки, градусники и светодиодные лампы, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Акция прошла при поддержке детского эколого-биологического центра и одного из магазинов города.

За несколько часов нижнекамцы принесли более 340 кг батареек, 80 кг ламп и 4 кг старых градусников. Опасные отходы сотрудники детского эколого-биологического центра сдали на правильную переработку и утилизацию в соответствующие компании.

Сдать батарейки, градусники и лампы может каждый горожанин – их принимают в детском эколого-биологическом центре.