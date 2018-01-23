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Эмиль Гарипов: Считаю, что пропустил сегодня много – четыре шайбы

23 января 2018, 23:42

Голкипер казанского «Ак Барса» после победы над ЦСКА отметил, что матч получился интересным и понравился всем.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Вратарь казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов после победы над ЦСКА критично отнесся к своей игре, отметив, что пропустил в матче слишком много шайб.

Гарипов отыграл весь матч, пропустив в первом и втором периодах по две шайбы, а в третьем – ни одной.

«Сегодня был хороший матч, сильный соперник. Интересная игра, которая понравилась всем. Тяжело играть против сильной команды, но интересно. К тому же было много удалений. Пятый гол? Там высоко поднятая клюшка была. Считаю, что пропустил сегодня много – четыре шайбы. Но ребята забили еще больше, и я не мог их подвести. Во время паузы у нас будут товарищеские матчи, а потом плей-офф. Войдем в сезон и будем стараться играть на победу», – подчеркнул Гарипов.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА прошел в Казани и завершился победой хозяев со счетом 6:4. У победителей заброшенными шайбами отметились Антон Ландер, Владимир Ткачев, Александр Бурмистров, Иржи Секач, Андрей Марков и Станислав Галиев, у проигравших забивали Сергей Шумаков, Максим Шалунов (дважды) и Грег Скотт.


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