Джастин Азеведо: Мы выстояли в меньшинстве и зарядились энергией

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Переломным моментом матча «Ак Барса» против ЦСКА стало то, что казанцы выстояли в меньшинстве втроем против пятерых. Об этом после игры заявил нападающий казанской команды Джастин Азеведо.

В третьем периоде Азеведо оборонялся в числе троих хоккеистов «Ак Барса» против пятерых соперников, и у него сломалась клюшка.

«Ненавидел эти секунды, серьезно. В такой ситуации ты бесполезен, и это ужасное ощущение. Однажды я уже испытывал подобное – мы играли три на пять в Магнитогорске, и у меня сломалась клюшка. Это ужасно. Когда мы выстояли в такой ситуации, это был важный момент. От него игроки зарядились позитивной энергией и сразу забили еще. Сегодня был потрясающий матч, мы его заслужили. Было очень важно победить сегодня, поэтому на перерыв мы отправляемся в отличном настроении. Лучший гол? Вова Ткачев. Удар слету, это было круто. И Эмиль Гарипов сегодня был великолепен. Он играл невероятно, спасал нас», – заявил Азеведо.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА прошел в Казани и завершился победой хозяев со счетом 6:4. У победителей заброшенными шайбами отметились Антон Ландер, Владимир Ткачев, Александр Бурмистров, Иржи Секач, Андрей Марков и Станислав Галиев, у проигравших забивали Сергей Шумаков, Максим Шалунов (дважды) и Грег Скотт.