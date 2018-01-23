Станислав Галиев: Думаю, тренер может простить нам два предыдущих матча

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеист казанского «Ак Барса» Станислав Галиев после победы над московским ЦСКА отметил, что залогом успеха в этой игре стала самоотдача и желание победить.

В третьем периоде Галиев забросил очередную шайбу своей команды и установил окончательный счет – 6:4.

«Все ребята сегодня бились, старались, хотели победить. Хочется сказать спасибо ребятам, которые выстояли втроем против пятерых соперников, Эмилю (Гарипову – прим. Т-и) спасибо – он сделал замечательный сейв, который мы еще увидим в лучших сейвах недели. Был настрой, мы выполнили тренерскую установку. Думаю, тренер может простить нам последние две игры (в последних матчах "Ак Барс" проиграл "Словану" и "Витязю" – прим. Т-и). Мы знали, что нужно продолжать биться, что бы ни случилось. Думаю, мы сегодня натренировали меньшинство против хорошей команды, это пошло нам на пользу», – подчеркнул Галиев.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА прошел в Казани и завершился победой хозяев со счетом 6:4. У победителей заброшенными шайбами отметились Антон Ландер, Владимир Ткачев, Александр Бурмистров, Иржи Секач, Андрей Марков и Станислав Галиев, у проигравших забивали Сергей Шумаков, Максим Шалунов (дважды) и Грег Скотт.