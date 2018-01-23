ВИА «Волга-Волга» представит акустическую программу казанским поклонникам

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Татьяна Иванова). Сегодня в творческом пространстве «Маяковский» в Казани прошла встреча с солистом ВИА «Волга-Волга» Антоном Салакаевым и барабанщиком коллектива Кириллом Васильевым. Музыканты рассказали о своих планах на текущий год, а также исполнили несколько песен под гитару и поговорили с поклонниками.

В самом начале вечера Антон Салакаев отметил, что разговорный формат встреч проводится ими впервые, однако группа не хочет на этом останавливаться и уже готовит акустический концерт для казанских поклонников.

«Сейчас мы потихонечку начинаем готовить акустическую программу, которая будет состоять из песен „Волги-Волги“, в том числе и из тех песен, которые стали для нас знаковыми, но не являются авторскими. Может, будут песни русских рок-исполнителей или несколько песен „Битлз“. Хочется сделать такую программу, на которой мы будем петь не только свои авторские песни, но также и те, которые близки нам по духу и хорошо поются под гитару», — отметил солист группы.

По его словам, сейчас коллектив выбирает удобную площадку для мероприятия, надеясь провести концерт на театральной или околотеатральной сцене, где можно настроить качественный и красивый акустический звук. Как отметил Антон Салакаев, группа собирается устроить концерт уже весной 2018 года.

«Может быть, уже к весне мы подготовим такую программу и сможем вам ее показать. Для „Волги-Волги“ эта программа – очень нестандартное решение, но мы постараемся ее повторить и даже, может быть, поедем с ней в тур», — отметил фронтмен группы.

Также во время общения с поклонниками барабанщик коллектива Кирилл Васильев подчеркнул, что в этом году ВИА «Волга-Волга» собирается посетить несколько музыкальных фестивалей, в том числе в июне проведет в третий раз свой собственный казанский фест.

«Мы решили для себя, что этот год будет у нас фестивальный. Обязательно посетим „Доброфест“, „Чернозем“, „Дикую мяту“, „Улетай“, „Рок-лайн“, с „Нашествием“ разговор пока ведется, там пока чуть более сложная ситуация. Но четыре или три фестиваля из названных мною мы точно посетим», — рассказал Васильев.

Между ответами на вопросы и рассказами о планах на будущее музыканты исполнили несколько песен под гитару. Были как мелодичные композиции, так и зажигательные произведения русских исполнителей под звучание бубна.

