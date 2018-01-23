Российские биатлонисты назвали условие отказа от участия в Олимпиаде-2018

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Биатлонисты России не намерены принимать участие в Олимпиаде в Пхенчахе, если в результате переговоров с Международным олимпийским комитетом большая часть сборной РФ по биатлону не поедет в Южную Корею. Об этом пишет «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что на Играх не смогут выступить, в частности, биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев.

По словам главы Независимой организации антидопингового тестирования Валери Фурнейрон, решение МОК не приглашать ряд российских спортсменов на ОИ-2018 не обязательно связано с употреблением ими допинга.