Все новости Татарстан Россия

Спорт

Российские биатлонисты назвали условие отказа от участия в Олимпиаде-2018

23 января 2018, 23:04

На Играх не смогут выступить, в частности, биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев.
Олимпийские чемпионы Ванкувера выступят на Камчатке
Российские биатлонистки готовы преподнести подарок всем мужчинам к Дню защитника Отечества
Сборная России по биатлону выиграла «золото» в эстафете на 5-м этапе Кубка мира в Германии
Светлана Слепцова завоевала золото в гонке преследования по биатлону
Главный тренер молодежной сборной России по биатлону будет жить и работать в Саранске

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Биатлонисты России не намерены принимать участие в Олимпиаде в Пхенчахе, если в результате переговоров с Международным олимпийским комитетом большая часть сборной РФ по биатлону не поедет в Южную Корею. Об этом пишет «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что на Играх не смогут выступить, в частности, биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев.

По словам главы Независимой организации антидопингового тестирования Валери Фурнейрон, решение МОК не приглашать ряд российских спортсменов на ОИ-2018 не обязательно связано с употреблением ими допинга.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter