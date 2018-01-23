Игорь Никитин: Науменкова и Ничушкина поддержали в команде, жизнь продолжается

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса».

Первым делом наставник ЦСКА поздравил «Ак Барс» с победой.

«Была немного непонятная игра. Для болельщиков зрелищно, им нравится. По горячим следам тяжело оценивать матч. Были хорошие моменты, к самоотдаче ребят вопросов нет – они не береглись ради Олимпиады, сражались», – подчеркнул Никитин.

Также наставник ЦСКА выразил свое мнение относительно ситуации со своими хоккеистами Михаилом Науменковым и Валерием Ничушкиным, которые оказались вне списка приглашенных на Олимпийские игры.

«Комментировать это я не собираюсь. Хорошо, что ребята вышли, хорошо отыграли, сражались. Это только вызывает уважение. В команде ребят все поддержали, жизнь продолжается», – подчеркнул наставник.

Кроме того, Никитин прокомментировал ситуацию с отмененным голом в ворота «Ак Барса».

«Честно говоря, я столкнулся с таким впервые. Все на усмотрение судьи: захотели – взяли просмотр, захотели – нет. Трудно оценивать, это судейские правила. Но то, что это не спортивная составляющая, – это однозначно. Хотя у нас было достаточно времени на то, чтобы реализовать большинство», – добавил главный тренер ЦСКА.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА прошел в Казани и завершился победой хозяев со счетом 6:4. У победителей заброшенными шайбами отметились Антон Ландер, Владимир Ткачев, Александр Бурмистров, Иржи Секач, Андрей Марков и Станислав Галиев, у проигравших забивали Сергей Шумаков, Максим Шалунов (дважды) и Грег Скотт.