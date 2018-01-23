Роспотребнадзор пригрозил казанскому центру «Ял» лишением лицензии на детские лагеря

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина пригрозила городскому центру по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи «Ял», которому принадлежат 14 детских оздоровительных лагеря вблизи Казани, отказом в выдаче разрешения на их работу летом 2018 года.

На отчетной коллегии ведомства Патяшина указала на неудовлетворительное состояние корпусов и других помещений оздоровительных учреждений.

«В последние годы значительно обветшало состояние лагерей городского центра “Ял” в Казани. Капитальные ремонты проводились частично, недовыполнялись наши плановые задания и предписания. На сегодня практически все 14 лагерей, принадлежащих центру, нуждаются в дополнительном финансировании и капитальном ремонте. Если ситуация не поменяется к предстоящему сезону, то разрешительные документы нами выдаваться не будут», – заключила она.