Роспотребнадзор спрогнозировал весеннее нашествие зараженных грызунов на Татарстан

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Весной 2018 года в Татарстане ожидается рост численности инфицированных грызунов – возбудителей опасных для человека инфекций, таких как лептоспироз и туляремия. Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на итоговой отчетной коллегии ведомства.

«Планомерная работа по снижению численности переносчиков природно-очаговых инфекций позволяет ежегодно снижать заболеваемость среди детей. Вместе с тем, результаты ежегодного мониторинга за численностью инфицированных переносчиков нас настораживают. С 2013 года отмечается рост инфицированных грызунов – возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом, а с 2017 года еще и возбудителей лептоспироза и туляремии. Прогноз на эту весну неутешительный: численность грызунов будет расти, а значит, риск возникновения мышиной лихорадки, лептоспироза и туляремии у людей будет высоким», – объявила она.

Марина Патяшина подчеркнула, что считает недопустимым затягивание заключений муниципальных контрактов на проведение весенних обработок территорий, как это было в Камско-Устьинском, Мамадышском и Нижнекамском районах РТ в 2017 году.

Сегодня на территории республики сохраняют активность природные очаги геморрагической лихорадки с почечным синдромом, территории риска заболевания людей бешенством. В 2017 из бюджета РТ на проведение противоэпидемических обработок было выделено 54 млн 914 тысяч рублей. Благодаря обработкам с увеличением охвата территорий против грызунов и клещей количество случаев природно-очаговых заболеваний в Татарстане снизилось на 38 процентов.