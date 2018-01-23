Хоккеист Наиль Якупов помог родной школе

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Первый номер драфта НХЛ 1992 года, воспитанник «Нефтехимика», нападающий «Колорадо» сделал хороший подарок тренерам родной ДЮСШ «Нефтехимик».

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо» Наиль Якупов сделал презент спортивной школе, в которой обучался игре в хоккей с шайбой. 16 тренеров-преподавателей и администрация ДЮСШ «Нефтехимик» по хоккею получили новую форму от, пожалуй, самого известного своего выпускника.

Теперь наставники ДЮСШ будут проводить занятия в теплых куртках и брюках с эмблемой команды ХК «Нефтехимик», сообщает клубный сайт. Добавим, что отец Наиля Раиль Якупов работает генеральным менеджером «Нефтехимика».