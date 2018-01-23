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В Туркменистан доставили первую партию самосвалов «КАМАЗ»

23 января 2018, 22:48

208 оставшихся самосвалов будут поступать в республику в течение года.

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В Туркменистан доставили 42 самосвала «КАМАЗ» из 250, заказанных в Татарстане. Об этом сообщает портал «Turkmenistan Золотой век».

Самосвалы прибыли в Туркменбашинский международный морской порт, откуда 30 машин отправят в Марыйский велаят, оставшуюся часть перевезут в Ахалский велаят.

Грузовики пополнят парк предприятий Минавтотранспорта.

208 оставшихся самосвалов будут поступать в республику в течение года. Их планируют распределить по всем велаятам Туркменистана.


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