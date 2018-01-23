В Туркменистан доставили первую партию самосвалов «КАМАЗ»

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В Туркменистан доставили 42 самосвала «КАМАЗ» из 250, заказанных в Татарстане. Об этом сообщает портал «Turkmenistan Золотой век».
Самосвалы прибыли в Туркменбашинский международный морской порт, откуда 30 машин отправят в Марыйский велаят, оставшуюся часть перевезут в Ахалский велаят.
Грузовики пополнят парк предприятий Минавтотранспорта.
208 оставшихся самосвалов будут поступать в республику в течение года. Их планируют распределить по всем велаятам Туркменистана.