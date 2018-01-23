В Набережных Челнах назвали имя «Студента года-2017»

(Набережные Челны, 23 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). «Студентом года-2017» в Набережных Челнах стал студент филиала Казанского инновационного университета им. В. Тимирясова Алексей Володин. Церемония награждения победителей городского этапа республиканской премии прошла впервые во Дворце торжеств в преддверии Всероссийского дня студенчества.

В подарок Алексей Володин получил именную премию из рук депутата Госдумы России Альфии Когогиной. Напомним, что еще в прошлом году депутат поддержала городскую премию, учредив стипендию в размере 33 тысяч единовременно.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим праздником – Днем студента! Пусть ваши знания и компетенции, амбициозность и уверенность в своих силах растут с каждым днем и в будущем дадут яркий старт новым победам! От всей души хочу поблагодарить учредителей и организаторов конкурса – Правительство Татарстана и руководство Набережных Челнов, Лигу студентов, Городской студенческий совет и молодежный центр «Нур» (который я искренне поздравляю и жду приглашения в гости после завершения масштабного капитального ремонта) – за отличную возможность проявить студенческую инициативу, свои лидерские качества, умение создавать и работать в команде и за прекрасную возможность для меня – поддержать вас, именной стипендией депутата Государственной Думы Российской Федерации!» - обратилась к присутствующим Альфия Когогина.

В торжественной церемонии награждения также принял участие мэр Автограда Наиль Магдеев. Открывая церемонию награждения, он отметил успехи челнинских студентов в городе и республике.

«Город Набережные Челны - это город студентов. У нас живет и обучается более 30 тысяч студентов. Это чуть меньше количества трудящихся на «КАМАЗе». Представьте, количество студентов - это второй «КАМАЗ». Студенческая пора самая прекрасная, для любого молодого человека это возможность по-другому взглянуть на свое будущее, попытаться испытать себя в будущей профессии, обрести новые компетенции, увидеть среди сотни тысяч возможностей, которые есть в городе, республике, в мире, ту свою единственную. Студенческая пора - это возможность обрести новых друзей. Я сегодня всех участников этой торжественной церемонии хотел бы поздравить, пусть с небольшим, но все таки первым успехом», – отметил Магдеев.

В 2017 году в конкурсе принял участие 51 студент в 14 номинациях, из которых 32 вышли в финал, и 14 стали победителями. Состязание включало заочный и очный этапы, причем последний был организован впервые. По мнению экспертов конкурса, это помогло им больше узнать о конкурсантах и выявить победителей и лауреатов премии.

В первом блоке награждения победителей объявлял Наиль Магдеев. Так, в номинации «Спортсмен года» победителем стал студент филиала Казанского инновационного университета им. В. Тимирясова Евгений Роенко. В номинации «Интеллект года» – студент политехнического колледжа Владимир Кочерыгин. В номинации «Волонтер года» – студентка Медицинского колледжа Алия Сайфутдинова. В номинации «Общественник года» – студентка Набережночелнинского государственного педагогического университета Чулпан Калимуллина.

Второй блок награждения провела вице-президент Лиги студентов Татарстана по региональному взаимодействию Ксения Рахимуллина.

Так, в номинации «Студенческое СМИ года» победила газета «Перемена» политехнического колледжа. В номинации «Журналист года» лучшей стала студентка медицинского колледжа Алина Замалиева. В номинации «Иностранный студент года» победителем стал студент Набережночелнинского института КФУ Собитжон Хаитов. Кроме этого, специальным призом от членов жюри в номинации «Студенческая научная организация» наградили научное общество «СНОпики» из филиала Казанского инновационного университета им. В. Тимирясова.

Далее поздравить студентов и наградить победителей вышел председатель Городского студенческого совета Автограда Давид Арушанян. «Сегодня здесь не побоюсь этого слова элита студенчества Набережных Челнов. В этом году мы поменяли формат премии и он удался», - сказал он перед вручением призов победителям номинаций.

В номинации «Студенческий проект года» специальным призом от членов жюри наградили социальный проект «Дари добро» Набережночелнинского государственного педагогического университета. В номинации «Студенческая общественная организация» победителем стала молодежная служба безопасности «Форпост» медицинского колледжа. В номинации «Студенческий трудовой отряд года» – строительный студенческий отряд «Агрофитнес» Камского государственного автомеханического техникума им. Л. Васильева. В номинации «Творческая личность года» отличился студент Камского института искусств и дизайна Данил Сафеев. В номинации «Творческий коллектив года» победителем стала вокально-хореографическая студия «Только Мы» филиала Казанского инновационного университета имени В. Тимирясова.

Между боками награждения присутствующих радовали хореографический коллектив колледжа искусств, студентка Набережночелнинского института КФУ Эльвира Басырова с номером на скрипке, Алина Хайруллина с песочной анимацией. Кроме этого, гостям и всем присутствующим в зале показали видеофильм о насыщенной жизни студентов в прошлом году, а в фойе Дворца торжеств работала выставка фотографий премии прошлых лет и многое другое.

Все победители и лауреаты премии получили дипломы и подарки от партнеров.