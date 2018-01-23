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Все пользователи «ВКонтакте» смогут работать с редактором статей

23 января 2018, 21:56

В новом формате можно писать статьи объемом до 70 тыс. знаков, размешать в них фотографии, видеозаписи, а также анимацию.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня все пользователи соцсети «ВКонтакте» смогут работать с редактором статей. Об этом пишут «Известия».

По словам директора по медийной экосистеме «ВКонтакте» Сергея Паранько, редактор был доступен для избранных пользователей с конца декабря. Его протестировали, после чего решили сделать функцию открытой для всех.

В этом формате можно писать статьи объемом до 70 тыс. знаков, размешать в них фотографии, видеозаписи, а также анимацию. Если материал содержит более 100 слов и набрал свыше 100 просмотров, его автору становится доступна расширенная статистика. Он, в частности, сможет ознакомиться с тем, сколько человек прочитали или просмотрели статью.


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