Все пользователи «ВКонтакте» смогут работать с редактором статей

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня все пользователи соцсети «ВКонтакте» смогут работать с редактором статей. Об этом пишут «Известия».

По словам директора по медийной экосистеме «ВКонтакте» Сергея Паранько, редактор был доступен для избранных пользователей с конца декабря. Его протестировали, после чего решили сделать функцию открытой для всех.

В этом формате можно писать статьи объемом до 70 тыс. знаков, размешать в них фотографии, видеозаписи, а также анимацию. Если материал содержит более 100 слов и набрал свыше 100 просмотров, его автору становится доступна расширенная статистика. Он, в частности, сможет ознакомиться с тем, сколько человек прочитали или просмотрели статью.