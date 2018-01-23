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Политика, Общество, Культура

В Болливуде захотели снять фильм о Путине

23 января 2018, 20:48

О желании снять фильм о российском Президенте заявил один из успешных кинопродюсеров Болливуда Каран Джохар.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Один из успешных кинопродюсеров Болливуда, глава компании Dharma Productions Каран Джохар заявил о желании снять фильм о российском Президенте Владимире Путине по аналогии с режиссером Оливером Стоуном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уверен, что хорошая история сыграет на любом языке, и я хотел бы иметь возможность сделать что-то подобное», – отметил Джохар.

Продюсер также добавил, что хотел бы снять собственный фильм в России по произведениям русских классиков. По его словам, сейчас его команда ищет «новые истории и новую энергию». 


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