Госсекретарь США обвинил сирийские власти в химатаке на Восточную Гуту

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийские власти применили химическое оружие против мирных жителей Восточной Гуты. По его словам, химатака была проведена 22 января. Американский дипломат также назвал Россию ответственной за нее, сообщает RT со ссылкой на Politico.

«Недавние атаки в Гуте вызывают опасения, что режим Башара Асада может продолжить применять химическое оружие против своего народа», – отметил Тиллерсон на встрече в Париже по вопросам противодействия «безнаказанному» использованию химоружия.

Госсекретарь США также добавил: «Кто бы ни был ответственным за эти атаки, в конечном итоге Россия несет ответственность за жертвы в Гуте и бесчисленные жертвы среди сирийцев от химических атак, осуществленных с того момента, как РФ включилась в ситуацию в Сирии».