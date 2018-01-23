Шесть ДТП в районе проспекта Ямашева привели к семибалльным пробкам в Казани

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Пробки в Казани достигли 7 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Сервис показывает в Казани семь дорожно-транспортных происшествий и три места проведения дорожно-ремонтных работ. ДТП происходят из-за продолжающейся метели, которая ухудшает видимость на дорогах.

Значки с указанием ДТП есть в Ново-Савиновском, Советском и Вахитовском районах. Наибольшее скопление ДТП сосредоточено на проспекте Ямашева – там их целых пять, а с учетом того, что произошло еще одно на прилегающей улице Амирхана – шесть. Скорость движения по проспекту не превышает 5 км/час.