Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Шесть ДТП в районе проспекта Ямашева привели к семибалльным пробкам в Казани

23 января 2018, 20:17

Сервис «Яндекс. Пробки» показывает в Казани семь дорожно-транспортных происшествий и три места проведения дорожно-ремонтных работ.

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Пробки в Казани достигли 7 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Сервис показывает в Казани семь дорожно-транспортных происшествий и три места проведения дорожно-ремонтных работ. ДТП происходят из-за продолжающейся метели, которая ухудшает видимость на дорогах.

Значки с указанием ДТП есть в Ново-Савиновском, Советском и Вахитовском районах. Наибольшее скопление ДТП сосредоточено на проспекте Ямашева – там их целых пять, а с учетом того, что произошло еще одно на прилегающей улице Амирхана – шесть. Скорость движения по проспекту не превышает 5 км/час.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter