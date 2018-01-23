Три человека погибли за день в Москве под колесами поездов

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Три человека погибли под колесами поездов в Москве за сегодняшний день и еще один госпитализирован в тяжелом состоянии из-за неосторожного поведения на путях, передает РИА Новости.

В 00.35 двое нетрезвых мужчин на станции Москва-Савеловская были сбиты электропоездом Апрелевка — Перово. Один из них от полученных травм скончался на месте происшествия, другой в крайне тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.

В восемь утра аэроэкспресс сбил насмерть двух мужчин у платформы Тимирязевская в Москве. Мужчины погибли при попытке взобраться на платформу с путей, вдоль которых обходили турникеты.