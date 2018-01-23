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Спорт

Матч против ЦСКА стал для игрока «Ак Барса» Клинкхаммера 100-м в КХЛ

23 января 2018, 19:34

В 99 матчах Континентальной хоккейной лиги канадец набрал 65 (30+35) очков.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий казанского «Ак Барса» Роб Клинкхаммер в матче против московского ЦСКА отметил юбилей: эта игра стала для канадца 100-й в КХЛ.

В казанский клуб Клинкхаммер перешел по ходу нынешнего сезона их минского «Динамо». За минчан нападающий провел в КХЛ 59 матчей, пять из которых – в плей-офф. Встреча против ЦСКА стала для канадца 41-й в составе казанского «Ак Барса».

В 99 матчах Клинкхаммер забросил 30 шайб и сделал 35 результативных передач. В Казани форвард набрал 19 очков (семь шайб + 12 передач). 


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