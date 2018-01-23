Матч против ЦСКА стал для игрока «Ак Барса» Клинкхаммера 100-м в КХЛ

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий казанского «Ак Барса» Роб Клинкхаммер в матче против московского ЦСКА отметил юбилей: эта игра стала для канадца 100-й в КХЛ.

В казанский клуб Клинкхаммер перешел по ходу нынешнего сезона их минского «Динамо». За минчан нападающий провел в КХЛ 59 матчей, пять из которых – в плей-офф. Встреча против ЦСКА стала для канадца 41-й в составе казанского «Ак Барса».

В 99 матчах Клинкхаммер забросил 30 шайб и сделал 35 результативных передач. В Казани форвард набрал 19 очков (семь шайб + 12 передач).