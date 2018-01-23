Лавина на горнолыжном курорте в Японии похоронила военного

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Лавина на горнолыжном курорте Кусацу в Японии похоронила военного и нанесла травмы шестерым военнослужащих, которые тренировались на курорте. Об этом сообщает «Интерфакс».

Военные пострадали из-за камнепада, часть камней попала в окно кабины подъемника, где находились лыжники. Спасатели эвакуировали с курорта 80 туристов. Лавина возникла после того, как утром во вторник неподалеку от курорта стал извергаться вулкан Кусацу-Сиранэ.

Курорт расположен в 2,5 часах езды на поезде от Токио. Он популярен благодаря лыжным трассам и целебным горячим источникам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что при извержении вулкана в Японии сегодня пострадали 17 человек.