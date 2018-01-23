Венчурные инвестиции в РТ оказались одними из самых прибыльных в стране

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Егор Никитин). Работа республиканского Фонда содействия развитию венчурных инвестиций оказалась одной из самых успешных среди таких же фондов в других регионах России. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор НКО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технологической сфере РТ» Айнур Айдельдинов. Общение с журналистами прошло по итогам Попечительского совета Фонда при участии Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

В 2005 году Минэкономики РФ инициировало создание региональных фондов венчурного финансирования. Для этого из федерального бюджета выделили деньги на создание 23 таких фондов по всей стране, объяснил журналистам Айнур Айдельдинов.

Один из них появился и в Татарстане. Средства фондов были распределены между двумя управляющими компаниями (УК).

«Всего было аккумулировано 400 млн рублей в фонд одной управляющей компании и еще 150 млн рублей в другую управляющую компанию», — рассказал Айдельдинов. Он добавил, что УК инвестировали средства в стартапы на территории республики. Фонд под управлением «Ак Барс Капитала» закрылся в прошлом году. А сегодня в повестке дня был отчет второй УК — «Сбербанк Венчурный Капитал» (СБВК).

«За время работы Фонд, созданный в Татарстане, оказался одним из лидеров среди 23 аналогичных венчурных фондов в других регионах страны. Вложив 550 млн рублей в два фонда, мы вернули все деньги с прибылью», — обобщил итоги работы Айнур Айдельдинов.

Он отметил, что благодаря фонду на свет появилось несколько действительно успешных компаний, которые действуют как на территории республики, так и в международном масштабе.

В 2018 году фонд продолжит прежнюю стратегию, но с новой командой, подчеркнул Айнур Айдельдинов.

«Это должны быть профессиональные игроки рынка, которые ведут работу в части инвестирования. Но направление останется то же — развитие венчурной индустрии. Наша задача — сформировать институт профессиональных управляющих на территории республики», — заключил Айдельдинов.

С ним согласился директор управляющей компании «СБВК» Денис Черкасов.

«В мировой практике венчурного инвестирования считается хорошим результатом, если один из восьми проектов получает прибыль. В Татарстане у нас получилось, что три из пяти компаний окупили инвестиции. И лишь по двум проектам нам пришлось бороться за жизнь проектов», — отметил Черкасов. Но такой высокий результат будет возможно повторить только при наличии профессиональных управляющих, резюмировал он.