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Владимир Путин поздравил жительницу Елабуги с 90-летием

23 января 2018, 19:20 , Фото: elabuga-rt.ru

Владимир Путин поздравил жительницу Елабуги с 90-летием Глава российского государства отправил поздравление в честь юбилея именинницы, которое Тагъзима Юнусова празднует 23 января.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Персональную телеграмму от Президента России Владимира Путина получила труженик тыла, вдова участника Великой Отечественной войны, ветеран труда Тагъзима Юнусова, пишет газета «Новая Кама».

Глава российского государства отправил поздравление в честь 90-летия именинницы, которое Тагъзима Юнусова празднует сегодня.



Юбиляр также получила подарки от главы Елабужского района Геннадия Емельянова. Поздравительную открытку, плед и букет цветов вручил имениннице заместитель руководителя городского исполнительного комитета Кирилл Мокшин.

Тагъзима Юнусова родилась в деревне Ильнеть Бондюжского района. С 12 лет начала работать в местном колхозе разнорабочей. После окончания педагогического училища работала учительницей начальных классов в селе Татарский Дюм-Дюм. После замужества переехала в Елабугу, в браке родилось трое детей.


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