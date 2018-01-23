В Черемшанском районе РТ открылись блочно-модульный магазин и убойный цех

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Сегодня глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов посетил с рабочим визитом Черемшанский район Татарстана. Он принял участие в открытии блочно-модульного магазина и убойного цеха, сообщает пресс-служба министерства.

Блочно-модульный магазин в поселке Якты-Тау был построен по республиканской целевой программе «Сельский магазин». Площадь торговой точки составляет 50 кв. м.

Убойный цех открылся в сельскохозяйственном потребительском кооперативе «Черемшан» в селе Лашманка.

«Площадь убойного цеха – 700 кв. м. Здесь созданы все условия для забоя животных, установлено современное оборудование, имеется лаборатория. Мощность цеха позволяет забивать 15 голов крупного рогатого скота в сутки, – рассказал председатель СХПК “Черемшан” Альфрит Хайрисламов. – Производство будет протекать по принципу закрытого цикла: начиная с привоза животных на забой и до выхода мяса, готового к реализации. В будущем собираемся предлагать и транспортные услуги».

Марат Ахметов подчеркнул, что в Татарстане реализуется немало отраслевых программ и в Черемшанском районе есть сельхозтоваропроизводители, успешно воспользовавшиеся ими.

«В последнее время в районе видны хорошие перемены в отрасли сельского хозяйства, – отметил министр. – К примеру, цех, который был открыт сегодня, – важный и необходимый объект. Существенные сдвиги и в растениеводстве».