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Президент РТ принял участие в нескольких сессиях экономического форума в Давосе

23 января 2018, 19:05

Президент РТ принял участие в нескольких сессиях экономического форума в Давосе Помимо участия в мероприятиях на полях форума Рустам Минниханов провел ряд встреч с представителями крупных мировых компаний.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в нескольких сессиях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Как уточняет пресс-служба Президента РТ, Минниханов посетил сессию «Цифровая экономика», где обсуждалось влияние промышленности и органов власти на будущее цифровой экономики. Также он стал участником сессий «Доверять ли технологиям?», «Дизайн для смарт-мобильности», «Взгляд на глобальную науку».

Президент также побывал на пленарной сессии ВЭФ с участием основателя Давосского форума Клауса Шваба.

Помимо участия в мероприятиях на полях форума Рустам Минниханов провел ряд встреч с представителями крупных мировых компаний. Так, на встрече с представителями Ericsson обсуждались перспективы сотрудничества в сфере телекоммуникаций. А в рамках переговоров с представителями индонезийского производителя полиэфиров Indorama были затронуты вопросы партнерства в области нефтехимии и инвестиций.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе продлится с 23 по 26 января. 


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